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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
30.09.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

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Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesiyle ortaya çıkan skandal büyüyor.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilci Adam Schiff Ukrayna Başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinin önemli bölümü hakkında bana ait olmayan korkunç ve sahte bir açıklama yaptı. Meclis kürsüsünde ABD halkını kandırdı. Telefonda söylediklerimle hiçbir alakası yok." diyerek Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı adam Schiff'e vatana ihanetten tutuklama çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan telefon görüşmesinde Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden'ın oğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına yeniden bakılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Adam Schiff, hafta sonu Kongre’nin Trump’ın Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle telefon konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söylemiş ve Başkan’ın ulusal güvenliği tehlikeye atmış olabileceğini vurgulamıştı.

Schiff, CIA ajanını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da söylemişti. 

Kremlin'den yapılan açıklamada, Washington'ın ABD Başkanı Trump ile Rus lider mevkidaşı Putin'in görüşmesinin yayımlanması için Rusya'nın rızasının olması gerektiğini vurguladı.

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Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2019)
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