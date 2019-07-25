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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.07.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Trump'tan üçüncü veto

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Trump'tan üçüncü veto

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin geçen hafta gönderdiği, ABD'nin Yemen'deki sivil kayıplar sebebiyle Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı üçüncü kez veto etti.

Söz konusu tasarıyı "yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan" girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD'nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatacağını savunarak, ülkesinin Orta Doğu'daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürdü.

"KONGRE'Yİ ÇALIŞMALARIMIZI DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

ABD'nin Yemen'deki sivil can kayıplarından derin endişe duyduğunu ve savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini belirten Trump, şunları ifade etti:

"(Yemen'de) çatışmaların arkasındaki ana sebeblerden bahsetmeyen bu yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan tasarı ile çözüme ulaşamayız. Kongre'yi, Yemen'deki sorunları müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyorum."

KONGRE'NİN YETERLİ OYA ULAŞMASI ZOR

Geçen hafta söz konusu tasarıyı üçüncü kez geçirerek Beyaz Saray'a gönderen Temsilciler Meclisinin, Trump'ın üçüncü vetosunun ardından tekrar genel kurula giderek yeni bir oylama daha yapması gerekiyor.

Ancak Trump'ın veto hakkını geçersiz kılmak için 450 toplam oyun en az 300'üne ulaşması gereken Temsilciler Meclisinin bu sayıyı yakalaması zor görülüyor.

SENATO'DA DA KABUL EDİLMİŞTİ

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart'ta Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Yemen'de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongre'de tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senato'da kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

Şubat ayı içinde ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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