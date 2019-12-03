Son dakika: Trump'tan Türkiye ve Erdoğan mesajı
İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." sözlerini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Trump, Macron'un skandal açıklamasını 'nahoş' olarak nitelendirdi ve "NATO'yu küçük düşürücü" dedi. Trump, ayrıca "NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor." dedi
'NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" diyen Trump ayrıca Fransa ekonomisinin iyi olmadığını vurguladı.
Öte yandan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi.
Türkiye'nin Bağdadi operasyonunda çok yardımcı olduğunu söyleyen Trump "Türkiye ABD silahlarını almak istiyordu fakat Obama bunu engelledi. Bu yüzden onlar da Rusya'dan aldılar" dedi.
STOLTENBERG:SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAMALIYIZ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.
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