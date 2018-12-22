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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA-AA
22.12.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Trump'tan Türkiye mesajı

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Trump'tan Türkiye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunarak, "Geri kalan (DEAŞ) kalıntılarını Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD medyasında yer alan Suriye haberlerinin çoğunun "yalan" olduğunu savunan Trump, "Oraya aslen 7 yıl önce 3 aylığına diye gitmiştik. Hiç ayrılmadık." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde güçlü olan DEAŞ'ın Başkanlığı sırasında büyük oranda yok edildiğini belirten Trump, "Geri kalan kalıntıları Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca, şu an Beyaz Saray'daki ofisinde olduğunu ve ABD'nin sınır güvenliği kapsamında yaptırmak istediği Meksika duvarının finanse edilmesi konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

WASHİNGTON'DA SURİYE'DEN ÇEKİLME KRİZİ

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

Trumptan Türkiye mesajı

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (22.12.2018) -2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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