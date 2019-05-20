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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.05.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Trump'tan ters köşe: Bakın kimlere sitem etti?

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Trump'tan ters köşe: Bakın kimlere sitem etti?

ABD Başkanı Donald Trump, asker-savunma sanayi arasındaki ilişkiden dolayı ABD'nin dahil olduğu savaşların hiç bitmesini istemeyen bir kesimin olduğunu bildirdi.

Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, kendisini "İran’a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti. 
İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi. 
Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti. 

"ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS SÜREKLİ SAVAŞ İSTİYOR"

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi. 

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı: 

HİÇBİR YERDEN ÇIKMAK İSTEMİYORLAR

“(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar.

Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.” 

ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS NEDİR?

“Askeri-endüstriyel kompleks”, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı.  Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti. 

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