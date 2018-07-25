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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
25.07.2018 - 00:06, Son Güncelleme:

Trump'tan tepki çekecek açıklama: 'Arayacağımı söyleyin' diyordum...

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Trump'tan tepki çekecek açıklama: 'Arayacağımı söyleyin' diyordum...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili, "Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç' dedim." ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD, İsrail'in "Yahudi Ulus Devlet Yasası" karşısında da sessiz kaldı.

Trump, Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongre'sinde konuştu.

Kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyleyen Trump, "Bunun nedenini anlıyorum. Zamanı geldiğinde ve insanlar bu konuda dedikoduları duymaya başladıklarında, bana yalvaran, bunu yapmamamızı isteyen dünyanın her tarafından, her liderden telefonlar yağıyordu. Haklı olarak ben de aramalarına asla cevap vermedim. Bunu yaptıktan sonra onları geri aradım." dedi.

"KEYFİNİ ÇIKARIN"

Seleflerine dışarıdan Kudüs konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"Krallardan, devlet başkanlarından, diktatörlerden telefon alıyordum. Herkesten telefon alıyordum. Neyle alakalı olduğunu bildiğimden 'Onları gelecek hafta arayacağımı söyleyin.' diyordum. Sonra onları arayıp 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, şey! artık çok geç.' dedim."

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjeliklerin sevindiğini belirten Trump, "Bunu yaptık. Bununla gurur duyuyoruz. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA SİNYALİ

Trump, ABD'yi, "tek taraflı" ve "berbat" olarak nitelendirdiği İran nükleer anlaşmasından çıkardığını ifade ederek, "İran artık aynı ülke değil." dedi.
Donald Trump, "Ne olacağını göreceğiz, ama biz bir önceki yönetim tarafından yapılan felaket bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız." ifadesini kullandı. 

DIŞİŞLERİ: CEVAP VERMİYORUZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na ilişkin soru üzerine konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz." iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı basın toplantılarında diğer ülkeler hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan Sözcü, İsrail konusunda sessiz kaldı.
Sözcü, "Bu yasa hakkında kaygı duyuyor musunuz" şeklindeki soruya, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz. Bu yasadan elbette haberimiz var. Fakat konuya ilişkin doğrudan sorularınızı İsrail hükümetine yöneltin." cevabını verdi.

"İSRAİL'E SORUN"

"Bu yasanın İsrail demokrasisini zedeleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de Nauert, "Bu konu üzerine yorum yapmayacağım, bu soruyu İsrail'e sorun." dedi.

İsrail'de muhalefetin karşı çıktığı "Yahudi Ulus Devlet" yasa tasarısına birçok farklı ülkeden tepkiler gelmişti.
Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçerek yasalaşmıştı.

"İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır." ibaresi bulunan yasa ile Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

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