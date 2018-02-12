Trump'tan tam 1,5 trilyon dolarlık hamle

Trump yönetimi, Beyaz Saray'da altyapı yatırımları için düzenlenen toplantının ardından Kongre'ye 53 sayfalık bir yasa teklifi gönderdi.

Uzun süredir beklenen önergeye göre, gelecek 10 yılda 200 milyar doları kamu harcamaları olmak üzere toplam 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yaratılması planlanıyor.

KONGRE'YE SUNULDU

Ayrıca, özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresinin 10 yıldan 2 yıla düşürülmesi, vergiden muaf kredi kullanımı ve yerel yönetimlere yolları ücretlendirme yetkisi tanınmasını öngören yasa teklifi, 2019 mali yılı bütçesi çerçevesinde Kongre'ye sunuldu.

Beyaz Saray, 1,5 trilyon dolarlık yatırım yaratmak için kullanılacak 200 milyar dolarlık kamu finansmanının diğer alanlardaki harcamaların kesilmesiyle dengeleneceğini açıkladı.Herhangi bir spesifik altyapı projesinin yer almadığı altyapı planının hayata geçirilmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.