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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.04.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Trump'tan Suudi Arabistan ve Katar ile telefon diplomasisi

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Trump'tan Suudi Arabistan ve Katar ile telefon diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Trump ile Kral Selman görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, Suudi Arabistan'ı hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklı füze saldırısından dolayı bu ülke ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği ifade edildi.
"İki lider, İsraillilerle Filistinliler arasında kapsamlı bir barışın sağlanması da dahil birçok bölgesel konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki durumun da ele alındığı, DEAŞ'a karşı mücadelenin konuşulduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden ABD ziyaretinin ilk gününde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada da Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede Trump'ın, Katar'ın "terörün finansmanına karşı gösterdiği kararlılık" dolayısıyla Şeyh Temim'e teşekkür ettiği kaydedildi.
İran'ın "bölgede artan pervasız eylemlerine" karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtilen görüşmede, KİK içindeki birliğin yeniden sağlanmasının önündeki engellerin de konuşulduğu ifade edildi. İki liderin ayrıca, ikili ve bölgesel konuların çözümünde iş birliğini artırma noktasında mutabık kaldıkları bildirildi.

Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum
Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum
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