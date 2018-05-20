Trump’tan Suriye kararı: ABD muhalif bölgeye parayı kesiyor
Trump yönetiminin muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yardımları keseceği, ABD destekli güçlerin ele geçirdiği Suriye’nin kuzeydoğusuna odaklanacağı bildirildi. Buna göre Türkiye’ye sınır İdlib’den kesilen yardımlar YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrol ettiği bölgelere kayacak.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin yeniden inşası için 200 milyon dolarlık fonları askıya almasının ardından dün de ABD’nin muhaliflerin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeybatısına yardımı keseceği belirtildi.
DESTEK BİTİYOR
Sözkonusu bölgede ÖSO’nun yanı sıra terör örgütü El Kaide’nin uzantısı bazı gruplar yer alıyor. ABD yardımının ise ‘Amerikan destekli muhaliflerin olduğu ülkenin kuzeydoğusuna’ kayacağı kaydedildi. Orada da terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG yer alıyor. Konuyla ilgili ilk haber Amerikan CBS kanalında yer aldı. ABD’nin daha önce yer aldığı ‘şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi, eğitimin güçlendirilmesi ve toplum politikalarının teşviki’ gibi projelerden desteği çektiği kaydedildi.
Reuters’a konuşan Amerikalı yetkililer ise İdlib bölgesi civarında insani yardımların etkilenmeyeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili yine aynı ajansa yaptığı açıklamada kuzeybatıya destek kesilirken, kuzeydoğudaki önceliklere destek sağlanacağını kaydetti. İkinci bir yetkili, Trump yönetiminin, ABD’nin yardımı daha fazla kontrolü sözkonusu olan bölgelere yöneltmek istediğini belirtti. Üçüncü bir ABD’li yetkili ise kuzeybatıya (İdlib) desteğin bir aylık bir süre içinde kesileceğini söyledi.
TÜRKİYE YORUMU
CBS’e konuşan Halk Değişim İstiyor isimli STK’nın kurucularından eski Suriyeli diplomat Bassam Barabandi, “Kuzey Suriye’de Türkiye mevcut. Orada kendi insani yardımlarını başlattılar, Amerikalılar herşeyi durdurursa mutlu olacaklar. Her şey kontrollerinde olacak, AB’den daha fazla para alabilirler, siyaseten burada daha fazla söz sahibi olabilirler. Türkiye, bunu daha fazla meşruiyet için kullanacaktır” dedi.
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