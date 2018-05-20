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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.05.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Trump’tan Suriye kararı: ABD muhalif bölgeye parayı kesiyor

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Trump’tan Suriye kararı: ABD muhalif bölgeye parayı kesiyor

Trump yönetiminin muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yardımları keseceği, ABD destekli güçlerin ele geçirdiği Suriye’nin kuzeydoğusuna odaklanacağı bildirildi. Buna göre Türkiye’ye sınır İdlib’den kesilen yardımlar YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin kontrol ettiği bölgelere kayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin yeniden inşası için 200 milyon dolarlık fonları askıya almasının ardından dün de ABD’nin muhaliflerin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeybatısına yardımı keseceği belirtildi.

DESTEK BİTİYOR
Sözkonusu bölgede ÖSO’nun yanı sıra terör örgütü El Kaide’nin uzantısı bazı gruplar yer alıyor. ABD yardımının ise ‘Amerikan destekli muhaliflerin olduğu ülkenin kuzeydoğusuna’ kayacağı kaydedildi. Orada da terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG yer alıyor. Konuyla ilgili ilk haber Amerikan CBS kanalında yer aldı. ABD’nin daha önce yer aldığı ‘şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele, bağımsız toplum ve bağımsız medyanın desteklenmesi, eğitimin güçlendirilmesi ve toplum politikalarının teşviki’ gibi projelerden desteği çektiği kaydedildi.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkililer ise İdlib bölgesi civarında insani yardımların etkilenmeyeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili yine aynı ajansa yaptığı açıklamada kuzeybatıya destek kesilirken, kuzeydoğudaki önceliklere destek sağlanacağını kaydetti. İkinci bir yetkili, Trump yönetiminin, ABD’nin yardımı daha fazla kontrolü sözkonusu olan bölgelere yöneltmek istediğini belirtti. Üçüncü bir ABD’li yetkili ise kuzeybatıya (İdlib) desteğin bir aylık bir süre içinde kesileceğini söyledi.

TÜRKİYE YORUMU
CBS’e konuşan Halk Değişim İstiyor isimli STK’nın kurucularından eski Suriyeli diplomat Bassam Barabandi, “Kuzey Suriye’de Türkiye mevcut. Orada kendi insani yardımlarını başlattılar, Amerikalılar herşeyi durdurursa mutlu olacaklar. Her şey kontrollerinde olacak, AB’den daha fazla para alabilirler, siyaseten burada daha fazla söz sahibi olabilirler. Türkiye, bunu daha fazla meşruiyet için kullanacaktır” dedi.

 

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