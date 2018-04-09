Dünya Trump’ın açıklamasına kilitlendi: Gün bitmeden bir karar vereceğim
ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" dedi.
Trıump, "Suriye’deki korkunç saldırıyı kınıyorum. Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim. 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğiz" dedi.
Ayrıca Trump askeri seçenek sorusuna, “bütün seçenekler masada cevabını verdi.
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