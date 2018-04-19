Trump'tan sonra Pence'den de Türkiye tweeti!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Twitter mesajında, FETÖ ve PKK suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için Türkiye'ye çağrıda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili dün bir paylaşımda bulunarak, rahip Brunson'un Türkiye'de dayanaksız bir biçimde yargılandığını ve kendisinin masum olduğunu savunarak, "ABD'de iyi bir centilmen ve Hristiyan lider olan rahip Andrew Brunson, Türkiye'de yargılanıp zulüm görüyor.
Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım kendisinin ait olduğu güzel ailesine ve yurduna dönmesine izin verilir" açıklamasında bulunmuştu.
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