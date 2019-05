Trump'tan skandal Gazze açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gazze halkına da hitap eden Trump, "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir." paylaşımında bulundu.

....To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace - it can happen!