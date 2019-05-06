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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
06.05.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

Trump'tan skandal Gazze açıklaması

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Trump'tan skandal Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze halkına da hitap eden Trump, "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir." paylaşımında bulundu.


GAZZE'DE NE OLUYOR?

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve iki çocuk olduğu belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının 154 olduğu kaydedilmişti.

Yalnızca pazar gününün sabah saatlerinden bu yana 21 Filistinlinin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinden sivil yerleşim bölgeleri, tarım alanları ve sivil araçlara dönük gerçekleştirildiğine işaret edilmişti.

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