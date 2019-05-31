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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.05.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Trump'tan sert sözler: 'ABD'yi istila ettiler'

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Trump'tan sert sözler: 'ABD'yi istila ettiler'

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında yaşanan göç krizi ve acil durum tedbirleri ile ilgili “Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan gelen ve ülkemize yasadışı yollardan giren yüz binlerce insan tarafından istila edildi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi ülkelerden sığınma talebinde bulunmak üzere ABD'ye gelenleri engellemek için yeterli çabayı göstermeyen Meksika hükümetine karşı yeni tarifelerin uygulanacağını açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama yapıldı.

“AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MEKSİKA'DAN GELEN YÜZ BİNLERCE İNSAN TARAFINDAN İSTİLA EDİLDİ”

Başkan Donald Trump imzası ile duyurulan açıklamada, ABD’deki refah seviyesinin göçmenler tarafından sabotaj edildiği belirtilerek, ”Herkesin bildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan gelen ve ülkemize yasadışı yollardan giren yüz binlerce insan tarafından istila edildi. Bu sürekli yasadışı yabancılar akını, ulusal yaşamımızın her yönü üzerinde derin sonuçlar doğurdu; okullarımız yeterince görevini yapamıyor, hastanelerimiz aşırı kalabalıklaşıyor, refah sistemiz boşaltılıyor ve suç oranları önlenemez bir şekilde yükselmeye devam ediyor” denildi.

“HER TÜRLÜ YASADIŞI UYUŞTURUCU GÜNEY SINIRINDAN DOĞRUDAN ÜLKEMİZE AKIYOR”

Açıklamada birçok suçlunun ve suç unsurunun güney sınırından ülkeye girdiğini belirten Trump, “Çete üyeleri, kaçakçılar, insan kaçakçıları ve her türlü yasadışı uyuşturucu Güney sınırından doğrudan ülkemize akıyor. Bu kanunsuz kaosun sonucu olarak her yıl binlerce masum insanımız yaşamdan kopartılıyor ve şimdi bu kaos bitmeli. Meksika’nın bu toplu saldırıya izin vermesindeki pasif işbirliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için acil ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaktadır. Meksika'nın çok güçlü göç yasaları vardır ve yasadışı göç akışını, kendi ülkelerine iade etmek daha akılcı bir davranış olacak. Ek olarak, Meksika, yasadışı yabancıların Guatemala ile olan güney sınırından geçmelerini hızlı ve kolay bir şekilde durdurabilir” ifadelerini kullandı.

“GEZEGENDEKİ EN ÖLÜMCÜL ÇETELER MASUM HALKIMIZI KORKUTUYOR”

Bu durumun yıllardır devam ettiğinin altını çizen Trum, "Mevcut durum, büyük çapta yasadışı göçün getirdiği olağanüstü finansal maliyeti taşıyan Amerikan vergi mükellefine derinden haksızlık ediyor. Daha da kötüsü, insan hayatının korkunç ve önlenebilir kaybıdır. Gezegendeki en ölümcül ve en çirkin çetelerden bazıları sınırlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor ve masum halkımızı korkutuyor” diye konuştu. Meksika hükümetinin konu için derhal harekete geçmesinin gerektiğini vurgulayan Trump, “Meksika'nın derhal hızlı ve etkili bir şekilde davranmasını bekliyoruz. Meksika adım atmalı ve bu sorunu çözmeye yardım etmeli. Amerika Birleşik Devletleri'ne yasal olarak gelen insanları memnuniyetle karşılıyoruz, ancak yasalarımızın ve sınırlarımızın ihlal edilmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

“ABD, MEKSİKA'DAN İTHAL EDİLEN TÜM MALLARA %5 TARİFE UYGULAYACAK”

Bu sorunun çözülmesi için çalışmalara başladığını belirten Trump, “10 Haziran 2019'da başlayacak olan ABD, Meksika'dan ithal edilen tüm mallara %5 gümrük vergisi uygulayacak. Yasadışı göç krizi Meksika'nın gerçekleştirdiği etkin eylemlerle hafifletilirse, tamamen kendi takdirimize ve kararımıza göre belirlenecek, vergiler kaldırılacaktır. Ancak kriz devam ederse, vergiler 1 Temmuz 2019’da yüzde 10’a çıkarılacak. 1 Ağustos 2019’da yüzde 15’e, 1 Eylül 2019’da yüzde 20’ye, 1 Ekim 2019’de yüzde 25’e yükseltilecek” dedi.

ABD BAŞKANI OLARAK EN BÜYÜK GÖREVİM ÜLKE VE VATANDAŞLARININ SAVUNMASIDIR”

Yaşanan durumun ABD’ye hem ekonomik hem de sosyal açıdan zarar verirken Meksika’ya fayda sağladığını açıklayan Trump, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak en büyük görevim ülke ve vatandaşlarının savunmasıdır. Sınırları olmayan bir millet, hiçbir millet değildir. Beklemeyeceğim ve egemenliğimizin aşınmasına, yasalarımızın çiğnenmesine ya da sınırlarımızın artık saygısızlığa uğramasına izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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