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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan seçim şakası

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Trump’tan seçim şakası

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren iki günlük zirvede dün ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin 11 ay sonra yüz yüze görüştü. Görüşme öncesinde basının ABD başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi sorusu üzerine Trump, Putin’e dönüp “Seçime müdahale etmeyin” diyerek espri yaptı.

Japonya,nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nin ilk gününe ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in baş başa görüşmesi damga vurdu. İkili görüşme öncesi basın Trump’a, Putin ile ikili görüşmede 2020 ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini sordu. Trump, Osaka’ya hareketinden önce Beyaz Saray’daki basın toplantısında Putin ile neleri ele alacağına dair soruya, “Ona ne söyleyeceğim sizi ilgilendirmez” yanıtını vermişti.

Osaka’da benzer soru üzerine ise Trump, “Evet, tabi ki gündeme getireceğim” dedi. Daha sonra Vladimir Putin’e dönerek, “Seçime müdahale etmeyin” diye espri yaptı. Putin de bunun üzerine gülümsedi. Görüşme öncesinde Putin de, Trump ile yüz yüze görüşmesinin geçen yılki Helsinki Zirvesi sonrası liderler arasındaki diyaloğu sürdürme açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Putin, “Ele alacak mevzular var” dedi. Trump da, “Başkan Putin ile birlikte olmak büyük onur. Çok çok iyi bir ilişkimiz var” diye konuştu.

SİLAH KONTROLÜ

Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu görüştü. İki lider, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, her iki ülkenin ortak çıkarının yanı sıra dünya ülkelerine de faydalı olacağı konusunda mutabık kaldı. Görüşmede İran, Suriye, Venezuela ve Ukrayna’daki durum da ele alındı. Açıklamada, iki liderin, Trump’ın daha önce Çin’in de dahil edilmesi gerektiğini söylediği, 21’inci yüzyıl silahların kontrol modeli konusunda iki tarafın da müzakerelere devam etmesine ilişkin anlaşmaya vardığı kaydedildi.

PUTİN’DEN DAVET

Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın, ABD Başkanı Trump’ı Nazilerin yenilgisinin 75’inci yıl kutlamaları için 9 Mayıs 2020 tarihindeki Moskova’daki törenlere davet ettiğini kaydetti. Peskov, Trump’ın davete ‘çok olumlu yaklaştığını’ da ekledi.

TÜRKİYE’Yİ KONUŞTULAR

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin uluslararası ticaret ile Suriye’deki durum da dahil bir dizi uluslararası konuyu istişare ettiğini söyledi. Peskov, “Suriye ve İdlib’deki duruma değinildi. Bu bağlamda Türkiye’yi konuştular. Çin’i de ele aldılar” dedi.

TERMOSUNU YANINDA GETİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin resmi akşam yemeğinde, içeceğini yanında getirdiği şahsi termosundan içti. Sosyal medya kullanıcıları, Putin’in ‘paranoya’ yaptığına dair yorumlarda bulundu. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile termosuyla kadeh kaldırırken de görüldü.

‘TÜRKİYE İLE YAKIN ORTAKLIK KURDUK’

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın 2015’te Suriye’ye müdahale kararının bir dizi risk içermesine rağmen doğru bir adım olduğunu ve olumlu sonuçlarından birisinin Türkiye ile yakın ortaklık ilişkisi geliştirmek olduğunu söyledi. Putin, İngiliz Financial Times (FT) gazetesinde dün yayımlanan röportajında “Suriye’de alınan riskin getirisi ne oldu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Beklediğimizden fazlasını başardık. İlk olarak Rusya’ya dönmeyi planlayan tüm militanları elimine ettik. İkinci olarak yakın bir bölgede istikrarı sağladık. Üçüncü olarak Rusya’nın güvenliğini doğrudan güçlendirdik. Dördüncü olarak tüm bölgesel ülkelerle iyi iş ilişkileri kurduk. Ortadoğu bölgesindeki konumlarımız daha istikrarlı hale geldi. Başta İran, Türkiye ve başka ülkeler olmak üzere bölge ülkeleriyle çok iyi işbirliği, partnerlik ve büyük ölçüde müttefiklik ilişkileri geliştirdik” dedi. Putin, “Suriye’yi korumayı başardık, orada Libya benzeri bir kaosu engelledik” yorumunda bulundu.

LİBERALİZMİ ELEŞTİRDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in iç savaş yaşanan Suriye’den en az bir milyon mülteciyi kabul etmesinin büyük hata olduğunu savunan Putin, “Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı” dedi.

Bu görüşe G-20 katılımcılarından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan tepki geldi. Tusk, Putin’in liberalizmin hükmünün kalmadığı görüşünün anlamlı olmadığını ifade ederek, “Biz Avrupalılar olarak liberal demokrasiyi sonuna kadar, kararlılıkla savunmak ve teşvik etmek üzere burada bulunuyoruz” diye konuştu. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)

Kalkınma ve dijital ekonomi ana gündem G-20’nin dönem başkanlığını yürüten Japonya, büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırlarken, G-20’nin 2019’daki ajandasına “kaynak verimliliği” ve “deniz plastik çöpleri” başlıkları da dahil edildi.

G-20’de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

Türkiye’nin de üyesi olduğu G-20, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85’ini, ticaretinin yüzde 75’ini ve nüfusunun da 3’te ikisini oluşturuyor.

Liderlerin Japonya’daki G-20 görüşmelerinde Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum-WEF) de önemli bir anlaşmaya imza attı. Global Akıllı Şehirler Birliği (Global Smart Cities Alliance) anlaşması kapsamında G-20 üyesi ülkeler Türkiye dahil, “Akıllı Şehir” (Smart City) olmayı kabul etti. Bu anlaşma ile G-20 ülkeleri dünya çapında akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi, bu alanda kriterlerin ve yol haritasının belirlenmesi için çaba gösterecekler.

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