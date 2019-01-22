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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Trump'tan Sanders'a talimat

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Trump'tan Sanders'a talimat

 ABD Başkanı Donald Trump, basının Beyaz Saray'ın açıklamalarını çarpıttığını iddia ederek, Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders'a daha az basın brifingi düzenlemesi talimatı verdiğini bildirdi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sarah Sanders'ın podyuma artık çok çıkmamasının nedeni basın. Özellikle de bazı basın mensupları onu çok kaba ve yanlış yansıtıyor. Ona kendisini sıkıntıya sokmamasını söyledim. Söz nasıl olsa dışarı çıkıyor. Çoğu bizi asla doğru, adil yansıtmayacak ve bu yüzden 'yalan haber' kavramı." ifadelerini kullandı.

Trumptan Sandersa talimat

Saray Sanders

ABD Başkanı Trump, söz konusu paylaşımından bir süre önce de Davos ziyaretini iptal etmesine ilişkin basına yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkesinin anlatılacak çok büyük bir ekonomi hikayesinin bulunduğunu belirten Trump, "Geçen sefer Davos'a gittim. 'Yalan Haberler' gitmemem gerektiğini söyledi. Bu yıl hükümetin kapalı olmasından dolayı gitmeme kararı aldım. 'Yalan Haberler' orada olmam gerektiğini söylüyor. Gerçek şu ki halk medyayı medyanın onları anladığından daha iyi anlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump başta CNN olmak üzere, ana akım medyanın liberal kesimini "Yalan Haber" şeklinde nitelendiriyor.

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