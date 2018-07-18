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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
18.07.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Trump'tan Putin görüşmesi tweeti: Rusya ile olumlu sonuçlar yakın

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Trump'tan Putin görüşmesi tweeti: Rusya ile olumlu sonuçlar yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki Zirvesi sonrası Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiğini düşünmediği şeklindeki açıklamasını geri çektikten bir gün sonra, çok yakında iki ülkeyi ilgilendiren olumlu sonuçların alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin ve ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da pek çok boks maçı görmek isteyen nefret dolu kişileri rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında!" dedi.

Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında Amerikan İstihbarat Servisi'nin (FBI) vardığı sonucun aksi yönünde sarfettiği sözler nedeniyle hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin eleştiri yağmuru altında olan Trump, Salı günü bu eleştirileri dindirme yoluna gitmişti.

ABD Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamada, konuşması sırasında dilinin sürçtüğünü, Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini belirtti.

Trump Pazartesi günkü toplantıda ise Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir neden olmadığını kaydetmişti.

Trump, Çarşamba günü Twitter'dan Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini de duyurdu: "Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

Geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. Zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşılmıştı.
Ancak o zamandan beri süreçte çok az ilerleme kaydedildi.

Geçen hafta Kuzey Kore, süreç için ABD'yi "gangster tarzı" taleplerde bulunmakla suçlamıştı.

Trump ise Salı günü yaptığı açıklamada, Pyongyang ile görüşmelerin iyi gittiğini söylemiş ve nükleer silahsızlandırma konusunda herhangi bir zaman ya da hız sınırının olmadığını söylemişti.

Kremlin geçen ay Rusya'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ülkeye davet ettiklerini ve Kim'in Eylül ayında bir ekonomik forum çerçevesinde ülkeye gelebileceğini açıklamıştı.

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