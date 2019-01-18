Trump'tan Pelosi'ye seyahat engeli
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, hÃ¼kÃ¼metin kapalÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla kendisinden "BirliÄŸin Durumu" konuÅŸmasÄ±nÄ± ertelemesini isteyen Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Demokrat Nancy Pelosi'nin BelÃ§ika, MÄ±sÄ±r ve Afganistan'Ä± kapsayan seyahatini ertelediÄŸini duyurdu.
Amerikan kamuoyunda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lanan durum, Trump'Ä±n Pelosi'ye gÃ¶nderdiÄŸi ve Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mektupla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Mektubuna, "SayÄ±n Meclis BaÅŸkanÄ±; hÃ¼kÃ¼metin kapalÄ± olmasÄ± sebebiyle BrÃ¼ksel, MÄ±sÄ±r ve Afganistan'a yapacaÄŸÄ±nÄ±z seyahati erteliyorum." ifadesiyle baÅŸlayan Trump, hÃ¼kÃ¼metin yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± durumunda 7 gÃ¼nlÃ¼k gezinin yeniden planlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
"800 bin federal Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n Ã¼cret alamadÄ±ÄŸÄ± bir durumda eminim siz de bu halkla iliÅŸkiler organizasyonunuzun ertelenmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±rsÄ±nÄ±z." ifadesini kullanan Trump, Pelosi'ye Washington'da kalÄ±p kendisiyle ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len duvarla ilgili mÃ¼zakere etmesi tavsiyesinde bulundu.
"TÄ°CARÄ° UÃ‡AKLA GÄ°DEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z"
Trump ayrÄ±ca, Pelosi'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bugÃ¼n baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¶z konusu seyahati her halÃ¼karda gerÃ§ekleÅŸtirmek istemesi durumunda ticari uÃ§aklarla bu Ã¼lkelere gidebileceÄŸini kaydetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'un mektubu, orduya ait askeri uÃ§aklarÄ±n bu seyahatte kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.
Kamuoyunda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lanan mektup, Pelosi'nin bazÄ± Kongre Ã¼yeleriyle yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± bir seyahatin detaylarÄ±nÄ± Ã¶nceden kamuoyuna aÃ§Ä±klamasÄ± sebebiyle eleÅŸtiri topladÄ±.
Ã–zellikle Afganistan'daki Amerikan askerlerini ziyarete gideceÄŸi anlaÅŸÄ±lan Kongre delegasyonunun seyahat planÄ±nÄ±n Ã¶nceden aÃ§Ä±klanmasÄ±, gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan "sorunlu" olarak deÄŸerlendirildi. Bu Ã¼lkeye yapÄ±lacak herhangi bir seyahatte Amerikan ordusuna ait askeri uÃ§aklar kullanÄ±lÄ±yor.
AyrÄ±ca Trump'Ä±n, Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bir seyahatini erteleyip erteleyemeyeceÄŸi sorusu da Amerikan medyasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
6 KasÄ±m 2018'deki ara seÃ§imlerde Temsilciler Meclisindeki Ã§oÄŸunluÄŸu ele geÃ§iren DemokratlarÄ±n Meclis BaÅŸkanÄ± Pelosi, federal hÃ¼kÃ¼metin kapalÄ± olmasÄ± sebebiyle Trump'Ä±n 29 Ocak'ta yapmasÄ± beklenen "BirliÄŸin Durumu" konuÅŸmasÄ±nÄ± ertelemesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
SÃ¶z konusu Ã§aÄŸrÄ±ya henÃ¼z net bir yanÄ±t vermeyen Trump, gÃ¼venlik gerekÃ§eleriyle ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 5,7 milyar dolar bÃ¼tÃ§e gerektiren bir duvar Ã¶rÃ¼lmesini istemiÅŸ ve bu bÃ¼tÃ§eyi vermeyeceÄŸini aÃ§Ä±klayan DemokratlarÄ± suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼metin yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§esi henÃ¼z Kongre'den Ã§Ä±kÄ±p onaylanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkede 27 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kapalÄ± bulunuyor.
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