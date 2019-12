Trump'tan Pelosi'ye: Amerikan demokrasisine açık savaş ilan ettin

Trump mektubunda "Çok çirkin bir kelime olan azilin önemini ucuzlattınız." dedi.

Trump hakkındaki, siyasi çıkar için Ukrayna'ya baskı yapma iddiaları nedeniyle yürütülen azil soruşturmasında bugün Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılacak.

Demokrat Partililer'in kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ndeki yapılacak azil oylamasında suçlamaların kabul edilmesi ve Senato'daki yargılamaya geçilmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın sonucunu değiştirmek adına çok az umudu olduğnu bilen Trump, altı sayfalık mektubunda, süreci eleştirdi ve Pelosi'yi kınadı.

Mektup, başlıca yardımcılarının Temsilciler Meclisi'nde ifade vermesini önleyerek, azil sürecini engellemeye çalışan Trump için kayda değer bir müdahale olarak görülüyor.

Trump, mektubunda, "bu azil sahtekârlığının başlangıcından bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini" ve "kanıt sunmak" da dahil "anayasanın sunduğu başlıca temel haklardan faydalanamadığını" savundu.

Trump, "Salem Cadı Yargılamalarında sanıklara daha fazla hukuki hak verilmiştir." dedi.

Aslında, Temsilciler Meclis Adalet Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı, Trump'ı şahsen kanıt sunmaya davet etmişti. Bu aynı zamanda hukuk ekibinin tanıkları sorgulayabilmesini de sağlayacaktı. Ancak Trump bu öneriyi reddetti.

Oy vey...again

Learn some history:

1) Salem 1692 = absence of evidence+powerless, innocent victims were hanged or pressed to death



2)#Ukrainegate 2019 = ample evidence, admissions of wrongdoing+perpetrators are among the most powerful+privileged



Kim Driscoll, Mayor of Salem, MA https://t.co/AFR14jLktU