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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - İHA
19.11.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Trump'tan Pakistan'a: Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

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Trump'tan Pakistan'a: Artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. Pakistan Başbakanı İmran Han, Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan'ı hedef aldı.

"Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu
duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Usame bin Ladin'i Pakistan'da yakalamasını örnek gösterdi.

Trump, "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de kaydetti.


Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

PAKİSTAN’DAN TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA SERT ÇIKIŞ

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt olarak ABD’nin Afganistan’daki terörle mücadele operasyonlarının başarısızlığından dolayı Pakistan’ı günah keçisi ilan ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız” açıklamasına Pakistan’dan yanıt geldi. Ülkesinin 11 Eylül saldırılarına karışmamasına rağmen ABD’nin yanında terörle mücadele savaşına dahil olduğunu, bu savaşta 75 bin can kaybıyla birlikte ve 123 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin mali yardımının ise sadece 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Han, ABD’nin Pakistan sınırındaki operasyonlarında maddi zararın yanında milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ifade etti. Han, ABD’nin Afganistan’daki terör savaşında 140 bin kişilik NATO birliği ile 250 bin kişilik Afgan birliğine ve 1 trilyon dolarlık harcamaya rağmen başarısız olduğunu Pakistan’ı günah keçisi ilan etmek yerine, Taliban’ın bugün neden çok daha güçlü olduğuna dair ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump katıldığı bir televizyon programında Pakistan’ın terörle mücadele konusunda hiç bir şey yapmadığını belirterek, “Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Trump, “Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar” açıklamasını yapmıştı.

ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan, Irak, Pakistan gibi ülkelerin topraklarında Terörle Savaş adı altında sınır ötesi askeri operasyon başlatmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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