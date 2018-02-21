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    Trump'tan Obama'ya suçlama: Neden bir şey yapmadı?

    AA
    21.02.2018 - 19:55 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda yeterince çaba göstermediğini ve asıl eleştirilmesi gereken kişinin Obama olduğunu iddia etti.

    Trump, Twitter hesabından, Rusya soruşturması bağlamında selefi Obama'ya yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu.

    Başkan Trump, paylaşımında, "Soru; Eğer Rusya'nın seçimlere müdahalesi Obama yönetimi döneminde ve 20 Ocak tarihine kadar devam ettiyse neden onlar soruşturmanın konusu değil? Neden Obama Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda bir şeyler yapmadı? Neden Demokratlar'ın suçları soruşturulmuyor? Jeff Sessions'a sorun!" ifadelerini kullandı.

    BAKANINI DA HEDEF ALDI

    Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda sadece kendisinin ve kendi seçim ekibinin soruşturuluyor olmasını da eleştiren Trump'ın, kendi Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı da hedef alması dikkati çekti.

    Kamuoyuna daha önce Trump ile Sessions arasında Rusya soruşturması nedeniyle ciddi fikir ayrılıkları olduğu ve Donald Trump'ın Jeff Sessions'ı her an görevden alabileceği iddiası yansımış ancak ikili arasındaki buzların bir süre sonra eridiği belirtilmişti.

    LİBERAL MEDYAYI DA SUÇLAMIŞTI

    Trump, önceki günkü sosyal medya paylaşımlarında da Obama'yı hedef almış, söz konusu Rusya müdahalesinin Barack Obama döneminde yaşanmasına rağmen sadece kendisinin soruşturulmasının yanlış olduğunu savunmuştu.

    Amerikan CNN ve MSNBC kanallarını da Rusya soruşturmasıyla ilgili yayınladığı haberler için suçlayan Başkan Trump, "Bunların hepsi yalan haber. Bu iki medya kurumu dürüst değil ama halk akıllı." sözleriyle kendini savunmuştu.

    ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Moskova'nın siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla hem Kongre bünyesinde hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller nezdinde başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor. Mueller, son olarak 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus grubu hakkında "seçimlere müdahale" iddiasıyla suçlamalarda bulunmuştu. 

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