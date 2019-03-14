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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.03.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Trump'tan May'e gönderme: Tavsiyemi dinlemedi

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Trump'tan May'e gönderme: Tavsiyemi dinlemedi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de yapılan son Brexit oylamasını değerlendirerek, "Müzakereler çerçevesinden bakarsanız tüm bu sürecin bu kadar kötü gitmesi sürpriz oldu ama nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar'ı Oval Ofis'te kabulü sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Brexit oylamasından çıkan sonucun "utanç verici" olduğunu ifade eden Trump, "Brexit çok karmaşık bir süreç ve halen devam ediyor. Birçok ülkeyi bölen bir süreç. (Müzakereler konusunda) Ben haklı çıktım. Neler olacağını tahmin etmiştim. Artık yeni bir oylamanın yapılmasını pek mümkün görmüyorum zira bu adil olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREÇ ÇOK KÖTÜ GİTTİ"

Trump, "Müzakereler çerçevesinden bakarsanız tüm bu sürecin bu kadar kötü gitmesi sürpriz oldu ama nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." şeklinde konuştu.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari müzakerelerin geleceğine ilişkin de yorum yapan Trump, "Eğer AB bizimle müzakere etmek istemezse o zaman (AB'ye) gümrük vergileri gelir." dedi.

İrlanda'yı bu yıl içerisinde ziyaret etmek istediğini dile getiren Trump, "Orası harika bir yer. Geçen sefer gidememiştim. Bu yıl gitmeyi düşünüyorum." dedi.

"BİRKAÇ YILA İHTİYAÇ VAR"

İrlanda Başbakanı Varadkar, Birleşik Krallığın "Brexit" kaynaklı meseleleri çözebilmek için birkaç yıla ihtiyacı olduğunu ifade etti. Varadkar ayrıca Birleşik Krallık ile İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerektiğini belirtti.

"VETO EDECEĞİM"

Diğer yandan Trump, ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda aldığı "Ulusal Acil Durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre tasarısını masasına geldiği zaman veto etmek zorunda kalacağını söyledi.

Trump, "Sınır güvenliği konusunda aldığım karar uzmanlar tarafından yasal ve meşru görülüyor. Önüme (bunun aksi yönde) bir yasal adım gelirse muhtemelen veto etmek zorunda kalacağım." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "Ulusal Acil Durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre yasa tasarısının bugün veya yarın Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

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