Trump’tan Kuzey Kore’ye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Pyongyang’a baskı yapmak üzere K. Kore’ye yaptırımları aşabilmesi için yardım ettikleri gerekçesiyle bir kişi, 27 kurum veya grup ile 28 gemi olmak üzere toplam 56 hedef yaptırım listesine alındı. ABD, yaptırımlarla K. Kore’yi nükleer silahlanmadan vazgeçirip G. Kore ile uzlaşmaya varması için bir baskı aracı olarak kullanmayı hedefliyor. Trump, tedbirlerin başarılı olmaması halinde ‘ikinci aşamaya’ geçeceklerini söyledi. Olimpiyatların kapanışı için giden Ivanka’nın Kuzey Koreli yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor.