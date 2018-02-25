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    Trump’tan Kuzey Kore’ye yaptırım

    Hürriyet Haber
    25.02.2018 - 00:47 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore’ye kendi deyimiyle ‘şimdiye kadarki en geniş yaptırımları’ getirirken kızı Ivanka Trump’ı ise Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde yapılan Kış Olimpiyatları’nın kapanışına yolladı. Ivanka Trump’ın tribünlerde Amerikan spor takımlarına destek verirken bir yandan da Kuzey Kore’ye nükleer silahlardan arınması için baskı uygulayacağı belirtiliyor.

    ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Pyongyang’a baskı yapmak üzere K. Kore’ye yaptırımları aşabilmesi için yardım ettikleri gerekçesiyle bir kişi, 27 kurum veya grup ile 28 gemi olmak üzere toplam 56 hedef yaptırım listesine alındı. ABD,  yaptırımlarla K. Kore’yi nükleer silahlanmadan vazgeçirip G. Kore ile uzlaşmaya varması için bir baskı aracı olarak kullanmayı hedefliyor. Trump, tedbirlerin başarılı olmaması halinde ‘ikinci aşamaya’ geçeceklerini söyledi. Olimpiyatların kapanışı için giden Ivanka’nın Kuzey Koreli yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor.

    Etiketler: ABD , Trump , gazetehaberleri
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