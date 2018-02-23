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    Trump’tan Kuzey Kore’ye "en büyük yaptırım" yolda

    WASHINGTON (AA)
    23.02.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore yönetimine karşı bugüne kadar uygulanan en geniş kapsamlı yaptırımlar listesini açıklayacağı bildirildi.

    Trump’ın Gaylord Kongre Merkezi'nde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yapacağı konuşmasının satır başları Beyaz Saray tarafından basınla paylaşıldı. 

    Başkan Trump'ın konuşmasında şu ifadelere yer vermesi bekleniyor: 

    “Bugün Kuzey Kore rejimine yönelik en geniş yaptırımlar dizisini uygulayacağımızı duyuruyorum. Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'yi yaptırımlardan kurtarmaya yardım eden 56 gemi, nakliye şirketi ve ticari şirketi hedef almak suretiyle, rejimin nükleer programını fonladığı gelir ve yakıt kaynaklarına yönelik yeni adımlarını çok yakında açıklayacak." 

    Etiketler: ABD , Trump , Kuzey Kore , son dakika , haber
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