Trump'tan Kuzey Kore çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerini askıya alma kararının ardından gelen eleştirilere Twitter'dan cevap verdi.
Trump Kuzey Kore ile ilgili eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.
“Yalan Haber kanalı NBC’den ‘Uykulu Gözler’ Chuck Todd, Kuzey Kore’yle müzakerelerde çok fazla şeyden vazgeçtiğimizi, ancak onların hiçbir şeyden vazgeçmediğini söyledi. Biz hiçbir şeyden vazgeçmedik ve onlar nükleer silahsızlanmayı, kapatmayı ve testleri bitirmeyi kabul etti. Kuzey Kore konusunda sonuca varmak için çok erken. Belki olur, belki olmaz; zaman gösterecek. Ancak benim yaptığım iş, çok önceden yapılmalıydı.”
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