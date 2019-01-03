Trump'tan Kürtlere koruma sözü
Suriye, terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine mensup 400 kadar militanın dün Menbiç’ten çıktığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’den çıkıyoruz fakat ABD Kürtleri korumak istiyor” açıklaması yaptı.
Suriye Savunma Bakanlığı, YPG’lilerin 30’u aşkın araçtan oluşan konvoyla Fırat Nehri’nin doğusuna doğru hareket ettiğini öne sürerken, açıklamada, “çekilmenin kuzey Suriye’de normal hayata dönüş için varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştiği” belirtildi. Fakat İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Menbiç’ten dün çekilen teröristlerin, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne dahil olan diğer milis gruplara bağlı olduğunu savundu.
‘SÜREÇ İÇİNDE ÇEKİLECEĞİZ’
Bu gelişmelerin ardından Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını 14 Aralık’ta duyuran ABD Başkanı Trump, Kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin “süreç içerisinde” Suriye’den çıkacağını ve “YPG güçlerini korumak istediğini” ifade etti. Trump, YPG’lilerin İran’a petrol sattığını ve bundan hiç hoşnut olmadığını söylerken, hiçbir zaman çekilme için dört aylık bir takvim vermediğini de sözlerine ekledi.
BİLGİ NOTU
Terör örgütü YPG, Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını duyurmasının ardından, Şam’dan rejim güçlerini bölgeye konuşlandırmasını talep etmişti. Türkiye, Menbiç’e operasyon hazırlığı yaparken, rejim askerlerinin kentin kontrolünü ele aldığı belirtilmişti. Ancak Türkiye ve ABD, Şam’dan gelen “Menbiç’e girdik, bayrağımız resmi kurumlarda dalgalanıyor” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
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