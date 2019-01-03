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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump'tan Kürtlere koruma sözü

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Trump'tan Kürtlere koruma sözü

Suriye, terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine mensup 400 kadar militanın dün Menbiç’ten çıktığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’den çıkıyoruz fakat ABD Kürtleri korumak istiyor” açıklaması yaptı.

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG’lilerin 30’u aşkın araçtan oluşan konvoyla Fırat Nehri’nin doğusuna doğru hareket ettiğini öne sürerken, açıklamada, “çekilmenin kuzey Suriye’de normal hayata dönüş için varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştiği” belirtildi. Fakat İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Menbiç’ten dün çekilen teröristlerin, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne dahil olan diğer milis gruplara bağlı olduğunu savundu.

‘SÜREÇ İÇİNDE ÇEKİLECEĞİZ’

Bu gelişmelerin ardından Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını 14 Aralık’ta duyuran ABD Başkanı Trump, Kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD’nin “süreç içerisinde” Suriye’den çıkacağını ve “YPG güçlerini korumak istediğini” ifade etti. Trump, YPG’lilerin İran’a petrol sattığını ve bundan hiç hoşnut olmadığını söylerken, hiçbir zaman çekilme için dört aylık bir takvim vermediğini de sözlerine ekledi.

BİLGİ NOTU

Terör örgütü YPG, Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını duyurmasının ardından, Şam’dan rejim güçlerini bölgeye konuşlandırmasını talep etmişti. Türkiye, Menbiç’e operasyon hazırlığı yaparken, rejim askerlerinin kentin kontrolünü ele aldığı belirtilmişti. Ancak Türkiye ve ABD, Şam’dan gelen “Menbiç’e girdik, bayrağımız resmi kurumlarda dalgalanıyor” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

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