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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
01.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Trump’tan kritik Çin açıklaması: Acelem yok

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Trump’tan kritik Çin açıklaması: Acelem yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak için acelesi olmadığını söyledi.

Japonya’nın Osaka kentinde geçen hafta sonu düzenlenen G20 Zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Trump, iki ülkenin ticari görüşmelere devam etmesine karar vermişti. Trump, Çine uygulanması planlanan 300 milyar dolarlık ek gümrük vergilerinin ertelendiğini ve ABD şirketlerinin Huawei ile iş yapmasını engelleyen yasağın kaldırıldığını duyurmuştu. İki lider, adil bir şekilde, karşılıklı saygıya dayanarak görüşmelere devam edilmesine karar vermişti.

Trump, görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pekin ve Washington ilişkilerinin gayet iyi olduğunu fakat Çin’le anlaşma yapmak için acelesi olmadığını söyledi. Söz konusu paylaşımında Trump şunları yazdı:

Çin Başkanı Xi ile dün beklediğimden çok daha iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Müzakerelerimiz devam ederken, Çine uygulanan mevcut ek gümrük vergilerini artırmamaya karar verdim. Çin de bu süreç boyunca çiftçilerimizden tarım ürünleri satın alacağı sözünü verdi. Yüksek teknoloji şirketleri ve Başkan Xinin talebi doğrultusunda, şirketlerin ulusal güvenliğimize zarar vermeden Huawei’den ürün satın almasına izin verdim. Daha da önemlisi, ilişkilerimizin iyi gitmesiyle Çin’le olan müzakereleri yeniden başlattık. Benim için işlemin kalitesi, hızından çok daha önemli. Acelem yok, fakat her şey çok iyi görünüyor.

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