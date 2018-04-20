Trump’tan Kim’e uyarı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Eğer bu görüşmenin verimli olmayacağına karar verirsem, gitmeyeceğiz. Eğer ben oradayken görüşme verimli olmazsa, görüşmeden çekileceğim” dedi.
Trump, bu açıklamaları Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında yaptı.
Japon lider Abe ise “Sadece Kuzey Kore diyaloğa cevap veriyor diye bir ödül olmamalı. Maksimum baskı sürdürülmeli” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle