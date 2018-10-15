Son dakika: Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Trump, gazeteci Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderecek.
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump resmi hesabından, "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile yeni konuştum. Kral bana Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'nı Kral ile görüşmesi için hemen gönderiyorum" açıklamasında bulundu.
Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaklaşık bir saat içerisinde Suudi Arabistan'a gitmek için ülkeden ayrılacağını ve gerekirse başka ülkeleri de ziyaret edeceğini duyurdu.
Trump ayrıca kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin araştırılması için bir soruşturma açılması çağrısında bulundu ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından kötü niyetli kişilerin sorumlu olabileceğini söyledi.
ABD-Türkiye ilişkileri hakkında da bir açıklama yapan Trump, Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini söyledi.
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