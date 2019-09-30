Trump’tan karşı hamle
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görülmesi nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan ABD Başkanı Donald Trump cephesinin yeni hamlesini yazdı.
Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Parti’nin eski başkan adayı Hillary Clinton’a yönelik e-posta soruşturması kapsamında Clinton’ın yardımcısı onlarca kişinin maillerini inceleme altına aldı. Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerindeki rakibi Clinton, dışişleri bakanlığı görevini yürütürken özel e-mail adresi kullanması ve binlerce maili kalıcı bir şekilde silmesi nedeniyle Kongre’de sorgulanmıştı. Habere göre, Clinton’un özel adresine mail gönderen 130 diplomatın e-postaları kontrol ediliyor.
DEMOKRATLARA YÜKLENDİ
Öte yandan Trump, azil süreci başlatan Demokrat Parti’yi, “Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum” sözleriyle eleştirdi. Trump’ın Zelenski ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürülmüştü. Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenski ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı. Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.
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