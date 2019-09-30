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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan karşı hamle

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Trump’tan karşı hamle

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görülmesi nedeniyle hakkında azil süreci başlatılan ABD Başkanı Donald Trump cephesinin yeni hamlesini yazdı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Parti’nin eski başkan adayı Hillary Clinton’a yönelik e-posta soruşturması kapsamında Clinton’ın yardımcısı onlarca kişinin maillerini inceleme altına aldı. Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerindeki rakibi Clinton, dışişleri bakanlığı görevini yürütürken özel e-mail adresi kullanması ve binlerce maili kalıcı bir şekilde silmesi nedeniyle Kongre’de sorgulanmıştı. Habere göre, Clinton’un özel adresine mail gönderen 130 diplomatın e-postaları kontrol ediliyor.

DEMOKRATLARA YÜKLENDİ

Öte yandan Trump, azil süreci başlatan Demokrat Parti’yi, “Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum” sözleriyle eleştirdi. Trump’ın Zelenski ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürülmüştü. Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenski ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı. Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti. 

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