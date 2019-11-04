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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Trump'tan Kaliforniya'ya yardımları kesme tehdidi

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Trump'tan Kaliforniya'ya yardımları kesme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı tartışma üzerine yangınlarla ilgili yardımları kesme tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya üzerinden tartıştığı Newsom'u yaklaşık 10 gündür devam eden California yangınlarına gönderilebilecek federal yardımları kesmekle tehdit etti.

Başkan Trump, dün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kaliforniya Valisi'nin krizi çok kötü yönettiğini belirterek, "Her yıl California yandıkça aynı şey. Vali, federal hükümetten yardım talep ediyor. Bundan sonra yok. İşleri etkili şekilde yapabilmeniz için kendinize çeki düzen vermelisiniz." ifadesini kullanmıştı.

Vali Newsom da Trump'a Twitter üzerinden, "Siz iklim değişikliğine inanmıyorsunuz. Bu konuşmadan muafsınız." yanıtını vermişti.


KALİFORNİYA YANGINI

Bu arada yetkililer, Los Angeles şehrinin kuzeybatısındaki yangının yüzde 70'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin yangınla mücadelede itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdığı ve bölgede hasar tespit çalışmasına başlandığı belirtildi.

Ventura Birleşik Okul Bölgesi, kül ve enkaz nedeniyle bölgedeki 8 okulun bugün kapalı olduğunu duyurdu. Okulların yarın eğitime devam etmesi bekleniyor.

Yangının önemli ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgedeki yerleşimcilerin tahliyesinin durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan, yangınla ilişkili olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Kaliforniya'nın kuzeyinde San Francisco Bay bölgesinde geçen hafta sonundan bu yana devam eden yangın nedeniyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 200 bine çıkmıştı.

Yangınlar nedeniyle bölgedeki elektrik kesintilerinden 2 milyondan fazla kişinin etkilendiği, kesintilerin 32 yerleşim yerini içine alacak şekilde devam edeceği bildirilmişti.

Bölgede 220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle "acil durum" ilan edilmişti.

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