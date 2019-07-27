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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump'tan İsveç'e yaylım ateşi Rap’çi krizi

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Trump'tan İsveç'e yaylım ateşi Rap’çi krizi

ABD Başkanı Donald Trump, Stockholm’de bir kavgaya karıştıktan sonra gözaltına alınan Amerikalı ünlü rap’çi ASAP Rocky nedeniyle İsveç Başbakanı Löfven’i hedef aldı. Trump, “Başbakan Löfven’in harekete geçmemesi düş kırıcı” dedi. İsveçli politikacılar ise “Bu ülkede yargı bağımsızlığı var” diyerek Trump’a tepki gösterdi.

BAŞKAN Donald Trump’ın ünlü rap’çi ASAP Rocky’nin Stockholm’de gözaltına alınmasının ardından İsveç hükümetine Twitter’dan ‘serbest bırakın’ çağrıları kriz çıkardı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in Sözcüsü Mikael Lindstrom, Trump’ın ABD’li rap’çiyi yargılanmaktan kurtarmak adına yaptığı girişimler için “İsveç’te herkes yasalar önünde eşittir. İsveç hükümetinin yasal süreçleri etkileme konusunda yetkisi yoktur ve böyle bir şeyi asla denemeyecek” açıklamasında bulundu.

Trump, önceki gece Twitter’dan yaptığı açıklamada “ASAP Rocky’e özgürlüğünü verin. Biz İsveç için bunu çok yapıyoruz ancak tersi bir durumda bu işlemiyor. İsveç gerçek suç sorunlarına odaklanmalı!” ifadesini kullanmıştı. Trump, İsveç Başbakanı Löfven’i aramış ve şahsen rap yıldızına kefil olarak serbest bırakılmasını istemişti. Löfven ise İsveç hükümetinin, savcıları ve mahkemeleri etkilemeyeceğini belirterek bu teklifi geri çevirmişti. Trump, Twitter’dan Löfven’in bu konuda harekete geçmemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını yazdı ve “İsveç, Afrika kökenli Amerikan toplumunu yüz üstü bıraktı” dedi.

30 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK

İsveçli siyasiler de Trump’a tepki gösterdi. Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, Twitter’dan yargı bağımsızlığına işaret ederek “Amerika’da işler öyle yürüyebilir, ama İsveç’te yol kesinlikle bu değil. Sürece müdahale kesinlikle olmaz. Tamam mı?” diye yazdı.

Gerçek adı Rakim Mayers olan 30 yaşındaki ABD’li rap’çi ASAP Rocky, Stockholm’de yapılan Smash Müzik Festivali’nden sonra kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. İsveç’te savcılık ASAP Rocky’e ‘adam yaralama’ davası açılacağını duyurmuştu. İsveç’te bu tür suçlamalardan hüküm giyenler 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Davanın Savcısı Daniel Suneson ayrıca, ASAP Rocky’nin serbest bırakılmasının büyük bir risk taşıdığını da savunarak, “Ülkeyi terk etmesi ve olayın kovuşturulması konusunda bariz bir risk oluşturur” demişti. Rap’çinin avukatı Slobodan Jovicic, ASAP Rocky’nin olaya kendisini savunmak için müdahil olduğunu savunuyor. ASAP Rocky’nin davası 30 Temmuz’da başlayacak.

TRUMP İÇİN ‘FIRSAT’

Başkan Trump’ın siyasi rap’çi ASAP Rocky’nin İsveç’te karıştığı olayın ardından olaya dâhil olmak istemesi bir ‘seçim yatırımı’ olarak da yorumlanıyor. Trump, 2016’da Hillary Clinton’a karşı yarıştığı başkanlık seçimlerinde Afrika kökenli Amerikalıların sadece yüzde 8’inin oyunu almıştı. Ünlü şarkıcı Justin Bieber, ABD’de azınlık ve göçmenlere yönelik sert tutumuyla bilinen Trump’ın rap’çi hakkındaki çabalarına ilişkin, “Arkadaşımın dışarı çıkmasını istiyorum. Yardımınız için size (Trump) teşekkür ederim. Fakat kafeslerde tutulan çocukların serbest bırakılmasına da izin verecek misiniz” diye sordu. Meksika sınırında ele geçirilen çocukların ailelerinden ayrılarak kötü koşullardaki gözaltı merkezlerine gönderildiği biliniyor.

ÜNLÜLER TRUMP’A BASKI YAPIYOR

Rap’çi ASAP Rocky ve ekibi, Stockholm’e geldikleri 30 Haziran’da bir sokak kavgasına karışmıştı. ASAP Rocky, şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti. Kavgayla ilgili olarak bazı görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı. Rocky’nin ekibinde olan bir kişiyse kışkırtıldıklarını ve “Kendilerini savunmaktan başka çareleri olmadığını” iddia etti. Gözaltının ardından 600 binden fazla kişi rap’çinin serbest bırakılması için bir dilekçe imzaladı. ABD’li şarkıcı ASAP Rocky’nin gözaltına alınması nedeniyle Temmuz ayındaki 12 konseri iptal oldu. Rap’çinin serbest kalması için çağrı yapan ünlüler arasında Kim Kardashian, Kanye West, Nicki Minaj ve Post Malone da bulunuyor. Hatta Kim Kardashian’ın arasının iyi olduğu Trump ile görüşerek ASAP için devreye girmesini istediği belirtiliyor.

 

 

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