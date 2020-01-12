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Haber Giriş: 12.01.2020 - 01:06,Son Güncelleme:/

Trump'tan İranlılara özel Farsça tweet! 'Cesaretiniz ilham verici...'

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Trump'tan İranlılara özel Farsça tweet! 'Cesaretiniz ilham verici...'

ABD Başkanı Donald Trump, İran halkına yönelik bir mesaj paylaştı. "Protestolarınızı yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Trump, "Cesaretiniz ilham verici." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden İran vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayınladı.

Mesajını Farsça paylaşan Trump, "Cesur ve acı çeken İran halkına: Başkanlığın başlangıcından beri yanında durdum ve hükümetim sizin yanınızda olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz. Cesaretiniz ilham verici." ifadelerini kullandı.

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