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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
28.04.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

Trump'tan İran'a nükleer, Ortadoğu ülkelerine 'para' mesajları

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Trump'tan İran'a nükleer, Ortadoğu ülkelerine 'para' mesajları

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşmanın kaderinin yakında belli olacağını belirterek "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump ile Merkel, ağırlıklı olarak İran'la nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularında değerlendirmeler yaptı.

İran'la nükleer anlaşma konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Trump, anlaşmanın başarısız olması durumunda ABD'nin İran'a karşı askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Trump, "Bu kanlı rejimin nükleer silahlara yaklaşamayacağından emin olmalıyız. İran nükleer silah yapamayacak." ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDE ZENGİN ÜLKELER VAR...' 
ABD Başkanı Trump, DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona yaklaştıklarını ancak İran'ın buradaki bir boşluğu kendi lehine kullanmasına engel olacaklarını ifade etti.

Bölgede birçok zengin ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu ülkelerin DEAŞ'la mücadele ve sonrasındaki süreçler için ortaya çıkan masrafların karşılanmasında daha etkin olmalarını istediğini vurguladı.

KORE LİDERLERİNİN BULUŞMASI
Öte yandan Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki son görüşmenin çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele çok daha önce çözülmeliydi. Ancak şu anda bunu halletmek benim sorumluluğumda. Daha önceki yönetimlerin hatasına düşmeyeceğiz ve Kore Yarımadası tamamen nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceğiz." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ileleyen haftalarda görüşeceğini kaydeden Trump, görüşme için iki bölge üzerinde çalıştıklarını belirtti.

KUDÜS'E BÜYÜKELÇİLİK: AÇILIŞA GİDEBİLİRİM
Diğer yandan Trump, ABD'nin Kudüs'e taşıma kararı aldığı ve 14 Mayıs'ta hizmete sokulacak yeni büyükelçiliğin açılışına gidebileceğini dile getirdi. Kudüs kararının doğru olduğunu savunan Trump, elçiliğin masraflarının azaltılarak daha hızlı taşınmasının sağlandığını ve bu şekilde 14 Mayıs'ta ilk bölümün hizmete gireceğini kaydederek, "Ben de açılışa gidebilirim." dedi.

Trumptan İrana nükleer, Ortadoğu ülkelerine para mesajları


MERKEL'DEN ABD İLE İŞBİRLİĞİNE VURGU
Almanya Başbakanı Merkel ise ABD ile aralarında çok güçlü bağlar olduğunu ve her alanda ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki görüşmelerin cesaret verici olduğunu, bu süreçte ABD'nin katkısının önem arz ettiğini ve bu sürecin barışla sonuçlanmasını umduklarını belirtti.

Merkel, "Almanya NATO içerisinde her zaman güvenilir bir ortak olmaya devam edecektir. İran'ın nükleer silah yapmasına, terörizme, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı birlikte savaşıyoruz. Birbirimize bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'deki iç savaşın son bulması noktasında da ABD ile Avrupa'nın birlikte çalışmasının önemine işaret eden Merkel, ortak mücadele alanlarında ABD ile yakın çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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