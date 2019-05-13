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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Trump'tan İran'a gözdağı: Karşılığı ağır olur

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Trump'tan İran'a gözdağı: Karşılığı ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile artan tansiyonun nasıl bir noktaya evrileceğinin zaman içinde ortaya çıkacağını ifade eden Trump, "İran'la neler olacağını göreceğiz. Eğer bir şey yaparlarsa bu çok kötü bir hata olur. Eğer (ABD'ye karşı) bir şey yaparlarsa karşılığı ağır olur." dedi.

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı son açıklamada, hem üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etmiş, hem de yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söylemişti.

Trumptan İrana gözdağı: Karşılığı ağır olur

Şİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Trump, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini kaydetti.

Trump, Rusya'ya karşı kendisinden daha sert bir ABD Başkanı gelmediğini, buna karşılık yine de kendisinin çok fazla eleştirildiğini belirtti.
Çin ile ticaret konusunda Şi ile Japonya'daki görüşmesinin önemli olacağını vurgulayan Trump, "Bu görüşmelerin verimli geçmesini ümit ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde son olarak cuma günü Beyaz Saray'da görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadan taraflar ayrılmıştı.

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