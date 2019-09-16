Trump'tan İran tweeti: Çok büyük bir yalan
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'la ilgili açıklama yaptı
Tahran yönetiminin yaz mevsiminde Basra Körfezi'nde düşürdüğü ABD drone'nu hatırlatan Trump, "Hikayeleri çok büyük bir yalandı. Şimdi de Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili hiçbir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Göreceğiz" ifadesini kullandı.
Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019
İç savaş ülkesi Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, hafta sonu Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerilerine insansız hava araçlarıyla saldırmıştı. Abkayk ve Kureyş'teki üretim tesislerine çok sayıda bomba yüklü drone kullanılarak yapılan saldırı, petrol fiyatlarının neredeyse yüzde 20 artmasına yol açtı.
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