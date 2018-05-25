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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
25.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Trump'tan ilk siyahi boks şampiyonuna af kararı

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Trump'tan ilk siyahi boks şampiyonuna af kararı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk siyahi Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu olan John Arthur Jack Johnson için af kararı aldığını duyurdu.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 1946'da hayatını kaybeden Johnson'ın affedildiğini bildirdi. 

Johnson'ın zor bir hayatı olduğunu belirten Trump, "Bugün bir yanlışı düzeltiyoruz. Jack Johnson adil bir muamele görmedi. Bunu düzelttiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı. 

Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamasında, yanında "Rocky" film serisinde Rocky Balboa adlı boksörü canlandıran ünlü aktör Sylvester Stallone, 3 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Lennox Lewis ve 2015'ten bu yana WBC ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvanını koruyan Deontay Wilder yer aldı. 

Trump, geçen ay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Stallone'nin kendisini Johnson hakkında bilgilendirdiğini kaydetmiş ve Johnson için af kararını düşüneceğini ifade etmişti. 

Johnson, 1913'te "Mann Kanunu" kapsamında "eyaletler arası beyaz bir kadını ahlaka aykırı amaçlarla taşımak" suçuyla tamamen beyazlardan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulunmuş ve 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Ancak, Johnson, hapis cezasından önce ABD'den Kanada'ya geçmiş, daha sonra da sırasıyla Fransa, Güney Amerika ve Meksika'ya gitmesinin ardından 1920'de ABD'ye dönmüştü. Johnson, ABD'de 10 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 1921'de serbest kalmıştı. 

26 Aralık 1908'de ilk siyahi Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Johnson'ın, "Büyük Beyaz Umut" lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu James J. Jeffries ile 1910'da yaptığı maç "Yüzyılın Dövüşü" olarak adlandırılmıştı. 

Johnson'ın maçı 15'inci raundda teknik nakavtla kazanmasının ardından ABD genelinde 50'den fazla şehirde beyazlar tarafından şiddet olayları gerçekleşmişti.

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