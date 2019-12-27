Trump’tan İdlib tweet’i: Katliamı durdurun

İç politikada azil sürecinin baskısı altındaki Trump, uzun süre sonra ilk kez Suriye’deki durum hakkında tweet attı. Bu arada tweet’indeki yazım yanlışları nedeniyle eleştirilince, mesajı silip düzeltilmiş haliyle yeniden paylaştı. Trump, Noel’i Florida’daki kendi mülkü Mar-a-Lago tatil köyünde geçiriyor. Esad rejimi, İran ve Rusya’nın yardımıyla son günlerde İdlib’de saldırılarını arttırdı.