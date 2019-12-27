Trump’tan İdlib tweet’i: Katliamı durdurun
ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya, Suriye ve İran İdlib bölgesinde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürmeye doğru gidiyor. Bunu durdurun! Türkiye bu katliamı durdurmak için çok çaba sarfediyor” dedi.
İç politikada azil sürecinin baskısı altındaki Trump, uzun süre sonra ilk kez Suriye’deki durum hakkında tweet attı. Bu arada tweet’indeki yazım yanlışları nedeniyle eleştirilince, mesajı silip düzeltilmiş haliyle yeniden paylaştı. Trump, Noel’i Florida’daki kendi mülkü Mar-a-Lago tatil köyünde geçiriyor. Esad rejimi, İran ve Rusya’nın yardımıyla son günlerde İdlib’de saldırılarını arttırdı.
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