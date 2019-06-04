Trump’tan İdlib çıkışı
ABD Başkanı Trump dün İngiltere’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirirken Twitter’dan peş peşe açıklamalarda bulundu. Trump, Londra’ya varmadan önce attığı bir mesajda Rusya ve rejimin Suriye’nin İdlib vilayetinde masum insanları bombaladığına işaret ederek “Dünya bu katliamı izliyor. DURUN” diye yazdı. Trump, ziyaretine karşı çıkan Londra Belediye Başkanı’na da tepki gösterdi.
İNGİLTERE’ye üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan attığı mesajlarla dikkat çekti. Ziyaret öncesinde attığı tweet’te bombalarla İdlib’in cehenneme döndürüldüğünü belirten Trump, “Rusya’nın, Suriye’nin ve daha az oranda İran’ın İdlib eyaletini bombaladığı ve rastgele suçsuz sivilleri öldürdüğü duyuluyor. Dünya bu katliamı seyrediyor. Amacınız ne? Bu size ne sağlayacak? DURUN!” ifadelerini kullandı.
SADIK KHAN DA HEDEF
Trump, kendisini 20’nci yüzyılın faşist liderlerine benzeten Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ı da Twitter’dan hedef alarak “Bunlarla uğraşacağına Londra’daki suç oranlarını düşür” diye yazdı. Trump ayrıca Khan’ın kendisine New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yu hatırlattığını söylerken, Blasio için de ‘aptal ve beceriksiz’ ifadelerini kullandı. Trump, Khan’ın boyunun kısa olmasıyla da dalga geçti.
Trump, CNN International kanalına da Twitter’dan tepki göstererek “Birleşik Krallık’a (İngiltere) henüz geldim. Kısa süre CNN izledikten sonra kapattım. Hep olumsuz, bir sürü yalan haber. Büyük reyting kaybı. Niye sahibi ATT bir şeyler yapmıyor” dedi.
“PROTESTO GÖRMEDİK”
Air Force One başkanlık uçağıyla Londra’ya geldikten sonra başkanlık helikopteri Marine One ile Buckingham Sarayı’na inen Donald Trump (72) ve first lady Melania Trump’ı (49) Buckingham Sarayı’nın merdivenlerinde Kraliçe 2’nci Elizabeth (93) karşıladı. Törende kraliçenin oğlu Prens Charles (70) ve eşi Camilla Parker Bowles (71) da hazır bulundu. Sarayda ağırlanan Trump çifti daha sonra buradan ayrıldı.
Trump akşam yemeği için saraya dönmeden önce de Twitter’dan “Ziyaret gerçekten iyi gidiyor. Kraliçe muhteşem. Birleşik Krallık ile ilişkilerimiz çok güçlü. Henüz bir protesto gösterisi görmedik, ancak eminim ki Sahte Haberler onları bulmak için sıkı çalışıyordur. Her tarafta büyük bir sevgi var. Aynı zamanda, Birleşik Krallık zincirlerinden kurtulduğunda büyük bir Ticaret Anlaşması imkanı var. Şimdiden konuşmaya başladık!” mesajını paylaştı.
KRALİÇE’DEN BİRLİKTELİK VURGUSU
Kraliçe 2’nci Elizabeth, Başkan Trump ve eşi Melania onuruna sarayda akşam yemeği verdi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Kraliçe, İngiltere ve ABD’nin paylaştığı ortak değerler ve çıkarların iki ülkeyi birleştirmeye devam edeceğinden emin olduğunu söyledi. “Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllaraca devam edeceğinine inandığım bir ittifakı kutluyoruz” dedi. Trump da iki ülke arasındaki güçlü birlikteliğe vurgu yaptı ve ortak değerlerin gelecekte de ABD ve Birleşik Krallık’ı bir arada tutacağını söyledi.
AHLAKSIZ İFADESİNİ YALANLADI
İngiliz Sun gazetesine verdiği röportajda Trump, hakkında olumsuz konuşan Kraliyet gelini Meghan Markle için “Ne diyebilirim ki? Ahlaksız olduğunu bilmiyordum” dediği belirtilmişti. Sun’ın ses kaydına rağmen Trump, Twitter’dan “Markle’a hiçbir zaman ‘ahlaksız’ demedim. Yalan haber basınının ürettiği bir şey” dedi. Doğum izninde olan Markle’ın Trump kabullerine katılması beklenmiyor.
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