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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.01.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Trump'tan Guaido'ya "tebrik" telefonu

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Trump'tan Guaido'ya "tebrik" telefonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'yu telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Guaido arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald Trump, devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi." ifadelerini kullandı.
Guaido'nun da Venezuela'ya verdiği destek dolayısıyla Trump'a teşekkür ettiğini kaydeden Sanders, "Guaido, Venezuela'nın eski diktatörü Maduro'ya karşı geniş protestoların bugün ve cumartesi günü yapılacağını iletti." vurgusu yaptı.

Sanders, Trump ile Guaido'nun düzenli şekilde görüşmeyi sürdürme ve ikili ilişkileri ele alma konusunda mutabık kaldıklarını da bildirdi.

Venezuela’da, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıklamış ve "Trump'a,
bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullanmıştı.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak'ta düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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