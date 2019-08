Trump'tan Grönland mesajı: Söz veriyorum bunu yapmayacağım

Trump'ın oğlu Eric Trump da tartışmaya katılarak Instagram'da "Sizi bilmiyorum Grönland'ı satın alma konsepti harika" diyerek aynı fotoğrafı "10 yıl sonra Grönland" notuyla paylaştı.

Trump, Pazar günü New Jersey'de yaptığı açıklamada, 2 milyon 160 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan (Avustralya'dan sonra) yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı satın almak istediğini doğrulamış ve "Böyle bir konsept gelişti… Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" demişti.

Donald Trump'ın gelecek ay Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etmesi ve Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla yapacağı görüşmeler sırasında, Kuzey Kutup Bölgesi'nin statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA