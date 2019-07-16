Trump'tan Google çıkışı
Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel, ABD’li yetkililere Çin’in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile ilgileneceğini açıkladı.
Trump, Thielin Fox News’e yaptığı açıklamalar üzerine yaptığı Twitter paylaşımında Thilel’in konuyu herkesten iyi bilen harika ve parlak biri olduğunu belirtti ve "görünüşe göre" Google’ın haince bir iş yaptığını söyledi.
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