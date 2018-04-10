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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Trump'tan flaş karar... Beyaz Saray az önce duyurdu

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Trump'tan flaş karar... Beyaz Saray az önce duyurdu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yapılacak Latin Amerika zirvesine katılmayacağı, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı belirtildi.

ABD'de beklenen Suriye kararı öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika gezisini iptal ederek, Suriye'ye verilecek cevabı değerlendirmek üzere ülkesinde kalma kararı aldığı ifade edildi. Ziyaret, Trump'ın başkanlığından sonraki ilk Latin Amerika ziyareti olacaktı. 

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak 8. Amerikalar Zirvesi'ne katılmayacak ve ardından Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmeyecektir. Başkan'ın talebi doğrultusunda bu ziyaretleri Başkan Yardımcısı yapacaktır. Başkan, ABD'nin Suriye'ye vereceği karşılığı değerlendirmek ve dünya genelindeki gelişmeleri gözlemek üzere ABD'de kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Önceki hafta Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ABD Başkanı olarak ilk Latin Amerika ziyaretinde Peru ve Kolombiya'ya gideceği bildirilmişti. 

'SURİYE'YE YANIT VERECEĞİZ' VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı iddiaları sonrası, "kısa sürede etkili bir yanıt" vereceklerini söylemişti.  

Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız” şeklinde konuşmuştu.

SURİYE OPCW'Yİ ÜLKEYE DAVET ETTİ

Öte yandan, Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurdu. OPCW'nin iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturmasına yardımcı olacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam bir şeffaflık içinde çalışma ve güvenilir, somut kanıtlara dayanma' çağrısı yaptı.

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FRANSA İLE İŞBİRLİĞİ

ABD Başkanı Trump’ın iki gün içinde ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşerek, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları ele aldığı bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin “kimyasal silah kullanılması yasağının yine ihlal edilmesine karşı uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesini” desteklediği belirtildi.

Trump ve Macron'un Pazar akşamı yaptıkları görüşmede de Suriye’deki saldırıyı kınayarak, "güçlü bir cevap verme” konusunda anlaştıkları bildirilmişti.

DEVAMI GELİYOR...

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.04.2018)
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