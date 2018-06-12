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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Trump'tan flaş çıkış: Savaş oyunlarını durduracağız

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Trump'tan flaş çıkış: Savaş oyunlarını durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile müzakereler devam ederken, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıkladı.

Trump, iki ülke arasında devam eden askeri tatbikatlara ilişkin Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin bir soru üzerine Trump, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil." dedi.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş oyunları" olarak adlandırdığını söyledi.

"ÇOK PAHALI VE BEN BUNU BEĞENMEDİM"

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin oldukça yüksek olduğuna ve bunun çoğunluğunu ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde yüz değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." sözlerine yer verdi.
Ülkesinin tatbikat için Güney Kore'ye Guam Adası'ndan bombardıman uçağı sevk ettiğini belirten Trump, şöyle devam etti:

"İlk başladığımda, 'Bu bombardıman uçakları nereden geliyor?' diye sordum. 'Yakındaki Guam'dan.' dediler. 'Çok iyi o zaman. Ne kadar mesafede bu yakın yer?' dedim. 'Altı buçuk saat.' dediler. Güney Kore'ye uçup, tatbikat yapıp, oraya buraya bomba atıp Guam'a dönen bu devasa uçaklar için altı buçuk saat oldukça uzun bir zaman. Uçaklar hakkında çok şey biliyorum. Bu çok pahalı ve ben bunu beğenmedim."

Trump, Kuzey Kore'yi kastederek, "Hemen yanı başında bir ülkenin olduğunu da düşündüğümde oldukça provokatif bir durum olduğunu da söylemek zorundayım. Şu anda son derece kapsamlı ve tam bir anlaşma için görüşmeler yaptığımız bir ortamda savaş oyunlarının uygun olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI MATTİS İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL

Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Trump'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Savunma Bakanı Jim
Mattis'in Trump'ın değerlendirmelerinden haberdar olduğunu söyledi. Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan White, Mattis'i kastederek, "Bu Bakan için sürpriz olmadı. Ona danışıldı. Bakan, yarımadayı (Kore) nükleerden arındırma amacına ulaşması için Başkan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı. 

 

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