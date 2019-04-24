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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.04.2019 - 23:47, Son Güncelleme:

Trump'tan flaş 'azil' açıklaması

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Trump'tan flaş 'azil' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisini görevden azletme sürecini başlatması durumunda müdahale etmesi için ABD Yüksek Mahkemesine başvuracağını söyledi.

ABD'de, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları üzerine Özel Yetkili Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Kongre'den kendisine yönelik muhtemel bir adıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

KONGRE'YE BAKIYOR

"Mueller Raporu, kızgın Demokratlar ve Trump nefretçileri tarafından yazılmasına ve arkasında sınırsız para (35 milyon dolar/yaklaşık 205 milyon lira) olmasına rağmen beni indiremedi. Herhangi bir yanlış yapmadım. Partizan Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ilk önce ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim. Değil 'ağır suç ve kabahat', benden yana tek bir suç dahi yok. Tüm suçlar sahtekar Hillary, Demokratlar, DNC (Demokrat Parti Ulusal Kongresi) ve kirli polislere aittir ve onları suçüstü yakaladık. Mueller'i bekledik ve kazandık. Dolayısıyla şimdi Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor."

Ancak uzmanlar, başkanı görevden azletme yetkisinin sadece Kongre'de olduğunu ve ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuda yasal olarak yapabileceği bir şey olmadığını ifade ediyor.

SONUCA VARILMADI

Özel Yetkili Savcı Mueller, raporunda Trump'ın seçim sürecinde Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini ortaya koymuş ancak raporda Trump'ın soruşturma sürecinde adaleti engellemeye kalkışıp kalkışmadığına ilişkin bir sonuca varılmadığını kaydetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve diğer bazı önde gelen Demokratlar, Trump'ın görevden alınma süreci için erken olduğunu belirtse de Demokratlar arasında Trump'ın görevden alınmasına ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik sesler yükseliyor.

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