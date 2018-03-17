Trump'tan eski porno yıldızına 20 milyon dolarlık tazminat davası
Trump ile yıllar önce ilişkiye girdiğine dair iddialar ayyuka çıkan porno film yıldızı Stormy Daniels arasında dava restleşmesi yaşanıyor.
İlk adımı Stormy attı. Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söyleyen eski porno yıldızı, gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açtı.
'20 KEZ İHLAL ETTİ'
Ardından Trump'ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Stormy Daniels, Trump ile 2006'da başlayıp birkaç ay sürdüğünü söylediği ilişkiyle ilgili başkanlık seçiminden önceki yıllarda medyaya konuşmuştu. Ama Kasım 2016'daki başkanlık seçiminin kampanya döneminde yapılan gizlilik anlaşması sonrası kuvvetli imalarda bulunma yoluna gitti.
130 BİN DOLAR NİYE ÖDENDİ?
Bu arada Trump ilişkiyi şiddetle reddederken kişisel avukatı Michael Cohen eski porno yıldızına kendi cebinden 130 bin dolar ödediğini, bunun Trump'la hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi, ama ödeme gerekçesine açıklama getiremedi.
Son olarak Trump'ı temsil eden hukuk firmasının eyalet değil federal mahkemede görülmesi talebiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açması ise Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti'yi isyan ettirdi.
Bunun bir ABD Başkanı tarafından eşi benzeri görülmemiş davranış olduğunu ve müvekkilini hedef alan zorbalıklara bir yenisini eklediğini söyleyen Avenatti, şu soruyu yöneltti:
''ABD Başkanı Trump, kendisi ve avukatı Cohen'in, Trump'ın asla tarafı olmadığını ve hiçbir bilgisinin bulunmadığını iddia ettiği bir anlaşma üzerinden müvekkilime karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası nasıl açabilir?''
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