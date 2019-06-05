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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.06.2019 - 00:49, Son Güncelleme:

Gerilimi düşürdü, geri adım attı...

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Gerilimi düşürdü, geri adım attı...

 ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesinin Amerikalı üyesi Meghan Markle için "edepsiz" demediğini, ancak Sussex Düşesi'nin "kendisine karşı edepsizlik yaptığını söylediğini" belirtti. "Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri." ifadesini kullandı.

Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim." dedi.

"Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri." ifadesini kullandı.

Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş." diye konuştu.

Gerilimi düşürdü, geri adım attı...

"TAMAMEN TERSİ"

Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyebilirim ki? Edepsiz olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullanmıştı.

Gerilimi düşürdü, geri adım attı...

VELİAHT PRENS ONURUNA YEMEK VERDİ

Öte yandan Trump, İngiltere ziyareti kapsamında, ABD Büyükelçiliği rezidansında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'yı akşam yemeğinde ağırladı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı yemekte Trump, Başbakan Theresa May ile Prens Charles'ın arasında oturdu.

Gerilimi düşürdü, geri adım attı...

CHURCHİLL'İN SIĞINAĞINI GEZDİ

Trump, gün içinde ayrıca Başbakan May ve eşi Philip May ile eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı ve stratejilerini belirlediği sığınağı gezdi.

Trump, bugün 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerine katılacak. Törende, Trump ve May'in yanı sıra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alacak.

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