Trump'tan dünyaya tehdit: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı.

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

"İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle mucizevi bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

DÜNYAYA TEHDİT

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor." dedi.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi:

"Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz."

Müttefiklere mesaj

Trump, ABD'nin "çok zengin bir ülke" olduğunu belirterek, müttefik ve ortaklarına Washington'un sağladığı korumanın bedellerini artık ödemeleri talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini kaybettiğini söyledi.

Trump, NATO harcamalarına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, "Başkasının enayisi olamayız. Bu şekilde adlandırılmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

PENCE'TEN SURİYE AÇIKLAMASI

Trump'tan önce açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence de önceki gün Münbiç'te bir patlama sonucu hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Pence, Suriye'ye ilişkin "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu DEAŞ kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak şekilde yapacağız." diye konuştu.

Füze savunma durum incelemesi tehditler dikkate alınarak hazırlandı

Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Pentagon'un hazırladığı füze savunma inceleme belgesinin, tehditler dikkate alınarak hazırlandığına dikkati çekti.

Çin ve Rusya'nın hipersonik uçak ve seyir füze teknolojileri üzerinde çalıştığını aktaran Shanahan, ABD'nin de teknolojik olarak bunlara karşı koymaya çalıştığını savundu.

Shanahan, ABD'nin orta ölçekli füze sistemlerinden rahatsız olan Rusya ve Çin'in bu sistemlerin üstesinden gelecek teknolojiler üzerinde çalıştığını iddia ederek, "Sizin ne yaptığınızı görüyoruz ve ona göre adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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