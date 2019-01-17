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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Trump'tan dünyaya tehdit: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

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Trump'tan dünyaya tehdit: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı.

Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

Trumptan dünyaya tehdit: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

"İRAN'A MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu hatırlatan Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle mucizevi bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

Trumptan dünyaya tehdit: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

DÜNYAYA TEHDİT

ABD'nin rakiplerine karşı teknolojik anlamda her zaman önde olması gerektiğini vurgulayan Trump, "ABD, seyir füzelerinden hipersonik füzelere kadar tüm füze tiplerine karşı koruma sağlamak üzere pozisyonunu değiştiriyor." dedi.

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi:

"Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz."

Müttefiklere mesaj

Trump, ABD'nin "çok zengin bir ülke" olduğunu belirterek, müttefik ve ortaklarına Washington'un sağladığı korumanın bedellerini artık ödemeleri talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini kaybettiğini söyledi.
Trump, NATO harcamalarına ilişkin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, "Başkasının enayisi olamayız. Bu şekilde adlandırılmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

PENCE'TEN SURİYE AÇIKLAMASI

Trump'tan önce açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence de önceki gün Münbiç'te bir patlama sonucu hayatını kaybeden ABD askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Pence, Suriye'ye ilişkin "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu DEAŞ kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak şekilde yapacağız." diye konuştu.

Füze savunma durum incelemesi tehditler dikkate alınarak hazırlandı

Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Pentagon'un hazırladığı füze savunma inceleme belgesinin, tehditler dikkate alınarak hazırlandığına dikkati çekti.

Çin ve Rusya'nın hipersonik uçak ve seyir füze teknolojileri üzerinde çalıştığını aktaran Shanahan, ABD'nin de teknolojik olarak bunlara karşı koymaya çalıştığını savundu.

Shanahan, ABD'nin orta ölçekli füze sistemlerinden rahatsız olan Rusya ve Çin'in bu sistemlerin üstesinden gelecek teknolojiler üzerinde çalıştığını iddia ederek, "Sizin ne yaptığınızı görüyoruz ve ona göre adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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