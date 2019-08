Trump'tan Dorian Kasırgası uyarısı

İki yıl önce Porto Riko’yu vuran Dorian Kasırgası'nın hafta sonu Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından, kasırganın pazar gecesi geç saatlere doğru Florida'ya ulaşacağının öngörüldüğünü belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!" ifadelerini kullandı.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!