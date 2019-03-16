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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.03.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması! O kelimeyi kullanmadı...

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Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda' açıklaması! O kelimeyi kullanmadı...

Saldırı için 'Berbat bir şey' değerlendirmesinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın 'terör' kelimesini kullanmaması dikkati çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Berbat bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Saldırının "beyaz ırkçılık" söyleminin artışıyla ilgisinin olup olmadığıyla alakalı soruya Trump, "Bence hayır, çok ciddi sorunları olan küçük bir grup olduğunu düşünüyorum. Eğer Yeni Zelanda'da olanlara bakarsanız, muhtemelen durum budur. Konu hakkında henüz çok şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Saldırıyı düzenleyenlerin yazdığı manifestoyu görmediğini dile getiren Trump, "Berbat bir hareket" demekle yetindi.

TERÖR YOK

Trump'ın saldırıyı "Berbat, berbat bir şey" sözleriyle tanımlarken "terör" kelimesini kullanmaması dikkati çekti.

Saldırıyla ilgili ilk açıklamasında Trump, "Müslüman" kelimesini kullanmamış, taziyede bulunmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi.

İLK DEĞİL

Las Vegas’ı kana bulayan Stephen Paddock için de “çok hasta ve deli” ifadelerini kullanan Trump, Teksas katliamını gerçekleştiren Devin Patrick Kelley için de “akıl sağlığı son derece bozuk, dengesiz” tanımlamasında bulunmuştu.

Trump, beyaz Amerikalıların gerçekleştirdiği saldırılar için “terör” ve “terörist” ifadelerini kullanmadığı için eleştiriliyordu.

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