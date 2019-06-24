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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraf: AP
24.06.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Trump'tan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması

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Trump'tan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.

Trump, Twitter paylaşımında, Çin ithal ettiği petrolünün yüzde 91’ini, Japonya yüzde 62’sini Hürmüz Boğazı’ndan geçiriyor. Peki biz neden onların nakliyat rotalarını hiçbir kazancımız olmadan koruyoruz? Tehlikeli olan bu rotada ülkeler kendi gemilerini kendileri korumalılar. ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geldi, artık orada bulunmamıza gerek yok. İran’dan isteklerimiz çok basit, nükleer silah üretmemek ve terörü finanse etmemek ifadelerini kullandı.

Trump daha önce, Pazartesi günü İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da ABD’nin İran ile masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

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